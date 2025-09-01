Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Sì al Milan: Rabiot riabbraccia Allegri”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 1° settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 1° settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando in maniera approfondita della Juventus, spaziando dal campo al calciomercato. A 'Marassi', in casa del Genoa, un colpo di testa di Dušan Vlahović regala ai bianconeri di Igor Tudor tre punti e primato in classifica.

Sul fronte mercato, invece, cambio sulla fascia: via Nico González, che passa all'Atlético Madrid e dentro Edon Zhegrova, prelevato dal Lille. Potrebbe saltare il ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG: così fosse, tentativo per Loïs Openda del RB Lipsia. Il Milan accontenta l'allenatore Massimiliano Allegri prendendo Adrien Rabiot dall'Olympique Marsiglia.

Ora, per i rossoneri, è sprint per lo scambio tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk con la Roma e per l'arrivo di Joe Gomez dal Liverpool tra attacco e difesa. La Cremonese si regala il gran colpo Jamie Vardy. In campionato, poi, riscatto Lazio (4-0 sul Verona all'Olimpico), crollo Inter (1-2 a 'San Siro' contro l'Udinese) e pareggio (0-0) tra Torino e Fiorentina. Nella contestazione dei tifosi granata.

