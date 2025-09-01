Prima pagina Tuttosport: “Sì al Milan: Rabiot riabbraccia Allegri”

Sul fronte mercato, invece, cambio sulla fascia: via Nico González , che passa all' Atlético Madrid e dentro Edon Zhegrova , prelevato dal Lille . Potrebbe saltare il ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG : così fosse, tentativo per Loïs Openda del RB Lipsia . Il Milan accontenta l'allenatore Massimiliano Allegri prendendo Adrien Rabiot dall' Olympique Marsiglia .

Ora, per i rossoneri, è sprint per lo scambio tra Santiago Giménez e Artem Dovbyk con la Roma e per l'arrivo di Joe Gomez dal Liverpool tra attacco e difesa. La Cremonese si regala il gran colpo Jamie Vardy. In campionato, poi, riscatto Lazio (4-0 sul Verona all'Olimpico), crollo Inter (1-2 a 'San Siro' contro l'Udinese) e pareggio (0-0) tra Torino e Fiorentina. Nella contestazione dei tifosi granata.