Newcastle-Milan, Theo centrale e Leao in attacco. Pioli, ultima spiaggia?

Tanto spazio concesso a Newcastle-Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 13 dicembre 2023. Non potrebbe essere altrimenti, visto l'importanza della partita odierna al 'St. James' Park'. Si tratta di un vero e proprio spareggio per proseguire il cammino in Europa. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'!