Newcastle-Milan, è sfida da ‘dentro o fuori’ | Champions League News

Se, però, in Newcastle-Milan i rossoneri non dovessero riuscire a fare bottino pieno, sarebbe addio all'Europa. Il Diavolo, ha evidenziato il 'CorSera', giocherà stasera alle ore 21:00 contro i bianconeri di Eddie Howe in piena emergenza difensiva. Ci sarà nuovamente Theo Hernández a giocare da centrale al fianco di Fikayo Tomori.

Le 'Magpies' hanno più assenti dei rossoneri — La buona notizia, però, è il completo recupero di Rafael Leão che tornerà a disposizione, da titolare, dopo oltre un mese dall'infortunio. Panchina per Noah Okafor, anch'egli al rientro. Il Newcastle, ad assenti, sta messo anche peggio: mancheranno ben otto giocatori, tra cui il portiere titolare Nick Pope e il grande ex della sfida, Sandro Tonali. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, una coppia di assi per centrocampo e attacco >>>

