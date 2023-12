Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, Inter e Napoli passano

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dello 0-0 di 'San Siro' tra Inter e Real Sociedad nell'ultima giornata del Gruppo D della Champions League 2023-2024. Un risultato che consente, sì, ai nerazzurri di Simone Inzaghi di accedere agli ottavi di finale del torneo, ma da seconda forza del girone. Nel prossimo turno si troveranno di fronte una big del calcio europeo. Passa il turno, da secondo nel Gruppo C, anche il Napoli, che, al 'Maradona', liquida per 2-0 lo Sporting Braga archiviando la pratica nei primi 45' di gioco con un autogol e il guizzo di Victor Osimhen. Stasera, alle ore 21:00, spazio ad Atlético Madrid-Lazio nel Gruppo E (biancocelesti già qualificati, in palio c'è il primato nel girone): Maurizio Sarri, in conferenza stampa, tra ira e ironia ieri ha dato spettacolo. Ma c'è anche, soprattutto, Newcastle-Milan: ai rossoneri di Stefano Pioli, per restare in Europa, servirà vincere a tutti i costi al 'St. James' Park'. Per cercare il miracolo, spazio al rientrante Rafael Leão dal 1'. Il 'dirigente' Zlatan Ibrahimović debutterà in rossonero domenica in Milan-Monza. Quindi, un capitolo dedicato al ritiro di Giorgio Chiellini dal calcio giocato.