Milan in NBA Europe? Oggi l’offerta di Cardinale e RedBird: ecco cosa filtra

Si è parlato per settimane di un possibile interessamento del Milan e di RedBird verso il nuovo progetto della NBA Europe con i rossoneri che vorrebbero puntare su una propria squadra per entrare nella nuova lega. Oggi è il giorno in cui scadrà il termine per presentare alla NBA le prime offerte non vincolanti per le franchigie del progetto europeo della lega statunitense. In breve chi vuole davvero diventare proprietario di una squadra nel progetto per il 2027 deve presentare una proposta.

Come scritto, all'inizio RedBird e Gerry Cardinale sono stati sempre in prima fila sotto questo punto di vista e dovrebbe arrivare una proposta. C'è da registrare però un raffreddamento dell’entusiasmo a causa dei costi dell’operazione (superiori ai 500 milioni). Attenzione anche a un tema più politico: il recente coinvolgimento di Eurolega nel progetto Nba Europe, favorirebbe l'ingresso dell'Olimpia Milanonel roaster delle squadre partecipanti ai danni di Milan e Inter. Vedremo come andrà a finire.