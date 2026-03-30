Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Nazionale, designato Turpin: ricordi amari per i tifosi del Milan

RASSEGNA STAMPA

Nazionale, designato Turpin: ricordi amari per i tifosi del Milan

Nazionale, designato Turpin: ricordi amari per i tifosi del Milan - immagine 1
Ad arbitrare la finale del playoff contro la Bosnia-Erzegovina sarà il francese Clement Turpin: i precedenti con Milan e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Come riferito da Tuttosport questa mattina, l'Italia è pronta per la finale del playoff contro la Bosnia-Erzegovina valevole la qualificazione al Mondiale in America. L'attenzione, però, è rivolta anche al direttore della gara, un nome che tutti i tifosi del Milan si ricordano molto bene : Clement Turpin.

Milan, brutti ricordi

—  

Trupin è un nome che tutti i tifosi rossoneri e non si ricordano molto bene. La motivazione? Durante la sfida contro il Porto, l'arbitro non fischiò un fallo nettissimo di Grujic su Bennacer prima del gol del pareggio nel novembre del 2021.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Italiano, cresciuto nel settore giovanile e utile per le liste UEFA: ecco perché il Milan pensa a Bellanova

Altro episodio da segnalare è quello legato alla Nazionale: nel 2022 Turpin fischiò la fine di Italia-Macedonia tre minuti dopo il gol di Trajkowski, confermando la seconda esclusione dai Mondiali. L'arbitro, però, è noto anche a tutti i tifosi della Roma: l'espulsione di Hummels per un fallo su occasione da gol nel ritorno contro l’Athletic Bilbao.

Leggi anche
Milan, Saelemaekers imprescindibile: Allegri ha trovato il suo jolly
Verso Napoli-Milan, Modric sfida De Bruyne: al Maradona con un record personale

© RIPRODUZIONE RISERVATA