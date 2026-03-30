Scoppia il caso Kostic. Milan, che idea per l’attacco del prossimo anno. Novità su André e Bellanova
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Altro episodio da segnalare è quello legato alla Nazionale: nel 2022 Turpin fischiò la fine di Italia-Macedonia tre minuti dopo il gol di Trajkowski, confermando la seconda esclusione dai Mondiali. L'arbitro, però, è noto anche a tutti i tifosi della Roma: l'espulsione di Hummels per un fallo su occasione da gol nel ritorno contro l’Athletic Bilbao.
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