Se c'è un giocatore che è riuscito ad imporsi sia nel Milan che nella Nazionale, quello è Alexis Saelemaekers: il jolly di Allegri

Alessia Scataglini 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 13:22)

Se c'è un giocatore che è riuscito ad imporsi sia nel Milan che nella Nazionale, quello è Alexis Saelemaekers. L'edizione odierna de 'Il Giorno' ha voluto parlare un po' del giocatore rossonero, diventato sempre più importante nello scacchiere di Massimiliano Allegri.