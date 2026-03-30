Con il tecnico livornese in panchina, Saelemaekers è esploso: prima il 3-5-2, poi nel 4-3-3. Lo scorso dicembre, poi, è arrivata l'ennesima conferma da parte del club di via Aldo Rossi: rinnovo contrattuale fino al 2031 e ingaggio raddoppiato, da 1,5 a 3 milioni a stagione.
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Con la maglia rossonera, il belga è a quota 2 gol e 5 assist in 33 gare disputate. Con la maglia della Nazionale, invece, una rete in 7 partite da settembre.
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