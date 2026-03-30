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Milan, Saelemaekers imprescindibile: Allegri ha trovato il suo jolly

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Se c'è un giocatore che è riuscito ad imporsi sia nel Milan che nella Nazionale, quello è Alexis Saelemaekers: il jolly di Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Se c'è un giocatore che è riuscito ad imporsi sia nel Milan che nella Nazionale, quello è Alexis Saelemaekers. L'edizione odierna de 'Il Giorno' ha voluto parlare un po' del giocatore rossonero, diventato sempre più importante nello scacchiere di Massimiliano Allegri.

Milan, l'importanza di Saelemaekers

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Arrivato al Milan nel 2020, il belga è stato mandato prima in prestito al Bologna e poi alla Roma: con la maglia del club rossoblù, Saelemaekers fece 4 reti e 3 assist, in giallorosso 7 e 7. In estate, una delle prime mosse di Igli Tare è stata proprio quella di non rinnovare il prestito e riportare a Milanello il giovane, fortemente voluto da Massimiliano Allegri.

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Con il tecnico livornese in panchina, Saelemaekers è esploso: prima il 3-5-2, poi nel 4-3-3. Lo scorso dicembre, poi, è arrivata l'ennesima conferma da parte del club di via Aldo Rossi: rinnovo contrattuale fino al 2031 e ingaggio raddoppiato, da 1,5 a 3 milioni a stagione.

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Con la maglia rossonera, il belga è a quota 2 gol e 5 assist in 33 gare disputate. Con la maglia della Nazionale, invece, una rete in 7 partite da settembre.

 

 

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