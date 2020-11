Napoli-Milan: Pioli è diventato ‘allenadrone’ | Serie A News

Verso Napoli-Milan: Pioli, allenamenti con la tecnologia

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Domenica sera, al ‘San Paolo‘, ci sarà Napoli-Milan. E Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è attrezzato bene per non lasciare soli né il collaboratore tecnico Daniele Bonera né i suoi ragazzi in vista dell’importante match al ‘San Paolo‘.

Pioli (così come il suo vice Giacomo Murelli), da sabato scorso, infatti, è in isolamento domiciliare poiché positivo al CoVid_19. Pioli, però, in vista di Napoli-Milan, sta operando pienamente, a tutti gli effetti, in modalità ‘smart working‘, per e con la sua squadra. ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha raccontato tutto.

Con Bonera in panchina e Pioli sul divano inizierà Napoli-Milan. Questo è lo schema di partenza. Le variazioni sul tema, in corso d’opera, poi, passeranno attraverso il lavoro di ‘ponte’. Un membro dello staff rossonero – presumibilmente un match analyst – lo aprirà quando l’allenatore vorrà mettersi in contatto con i suoi collaboratori.

Pioli e Bonera, ha rivelato la ‘rosea‘, si sentiranno nel riscaldamento, nell’intervallo ed alla fine del match. Gli interventi del capo allenatore durante i 90′ di gioco saranno pochi e mirati. Questo perché il tecnico si fida di Bonera e degli altri suoi collaboratori. Non pensate, però, che in questi giorni il tecnico abbia abbandonato Zlatan Ibrahimović e compagni al proprio destino.

Pioli già aveva sperimentato videochiamate, conferenze ed allenamenti su ‘Zoom‘ durante il primo lockdown. Ora il tecnico ha strutturato le sue giornate in modo da non alterare equilibri già consolidati. Nella sua agenda, ogni giorno, figurano subito due videoconferenze. La prima è con Bonera, la seconda con il dottor Stefano Mazzoni, responsabile medico del Milan, per fare il punto sulle condizioni dei giocatori.

Prima dell’allenamento, video-riunione tattica con i calciatori. Questi prima ascoltano il mister, poi vanno in campo a Milanello per allenarsi. Grazie alle immagini riprese da un drone, Pioli osserva movimenti e schemi dall’altro. Mentre Bonera, quindi, coordina le operazioni in campo, Pioli svolge il ruolo di regista, scegliendo su quali giocatori o su quali movimenti ‘staccare’, chiedendo ad un suo collaboratore di telecomandare il drone.

A Milanello, poi, sono state installate più telecamere fisse, per consentire, in sostanza, a Pioli, di essere collegato sì, da casa, ma con l’impressione di trovarsi fisicamente sul luogo di lavoro. In vista di Napoli-Milan, però, Pioli non sta lasciando nulla al caso. Spesso, ha svelato ‘La Gazzetta dello Sport‘, dopo l’allenamento telefona a molti dei suoi calciatori, intasando le linee dalle 18:30 fino all’ora di cena. Pioli non lascerà soli i suoi ragazzi neanche domenica mattina, nel giorno del match, con una video-chiamata motivazionale.

