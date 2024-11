Monza-Milan, Terracciano ha la fiducia di Fonseca: il retroscena di mercato

Monza-Milan, Terracciano scalza Calabria: il terzino di nuovo titolare con Fonseca

Fonseca, come scrive Gazzetta.it, manderà in panchina Emerson Royal per un po’ di riposo in vista del Real Madrid. Al suo posto non giocherà Calabria, ma Terracciano. Calabria deve ancora giocare i primi minuti dopo l’infortunio al polpaccio sinistro. Terracciano a Verona giocava più avanzato, nel Milan di Fonseca deve coprire di più e restare più basso. Terracciano è arrivato al Milan a gennaio e Pioli lo ha subito mandato in campo, il 27 gennaio, per difendere il 2-1 a San Siro contro il Bologna. Filippo fece un brutto errore concedendo il rigore del definitivo 2 a 2 a pochi minuti dalla fine. Anche quella volta, giocava a destra. Terracciano ormai ha preso confidenza con il Milan e in estate altre squadre si sono interessate a lui: Como, Bologna e Fiorentina. Nulla di fatto, con Terracciano che è rimasto in rossonero battendo la concorrenza di Jimenez per il ruolo di vice Theo Hernandez. LEGGI ANCHE: Milan, Leao e l'ombra di Mendes. Le rivelazioni di mercato di Moretto