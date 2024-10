Sul Napoli: "Il Napoli sta crescendo sempre di più, il termometro si vede proprio in partite come quelle contro Empoli e Lecce, si vede la mano di Conte, era quello di cui aveva bisogno il Napoli. Addio Osimhen a gennaio? Dipende dalle necessità delle varie squadre, magari qualcuno si fa male o qualcuno non ha il rendimento che si sperava e allora le squadre decidono di intervenire, può essere che a gennaio ci saranno le sirene che non ci sono state in estate". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Kulusevski torna di moda: Ibrahimovic può convincere il Tottenham >>>