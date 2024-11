CALCIOMERCATO MILAN

Jorge Mendes , scrive Moretto, avrebbe già chiamato più volte il Milan per esprimere le sue intenzioni , ovvero cercare una sistemazione per gennaio. Leao però è seguito da altre persone , le stesse che hanno risolto il problema Lille-Sporting Lisbona con l'aiuto di Furlani.

Il Barcellona, ricorda Moretto, nonostante l'amicizia che lega Laporta a Mendes, è in una situazione finanziaria molto complicata. Difficile che possa arrivare un investimento importante durante il calciomercato di gennaio e le contropartite guadagnerebbero troppo per il Milan. Per i rossoneri, si legge, nessuno è incedibile, neanche Leao. Anche se la richiesta sarebbe importante per il portoghese. Il club non avrebbe ricevuto chiamate dal Barcellona, ma sarebbe solo una mossa di Mendes. Alla fine nel 2024 Joao Felix passò al Chelsea grazie a Mendes. Il destino di Leao è da scrivere, ma Moretto chiude così: al Milan ne resterà solo uno tra lui e Fonseca. LEGGI ANCHE: Monza-Milan, probabili formazioni: Fonseca deciso. Ritorni ed esclusioni eccellenti