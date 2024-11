Milan, Leao è una seconda scelta. Fonseca non vuole perdere credibilità

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', Leao va verso la quarta panchina alla tredicesima gara ufficiale di questo inizio di stagione. Dopo la sosta Rafa è stato novanta minuti in panchina con l’Udinese, ha giocato la prima ora con il Bruges e gli ultimi ventotto minuti con il Napoli. Secondo la rosea, Leao ormai sarebbe una seconda scelta di Fonseca. Nonostante guadagni sette milioni a stagione, abbia una clausola rescissoria da 175 milioni, indossi la maglia numero 10. Il tecnico portoghese, si legge, si aspetta cose da Rafa che al momento non riesce ad assicurargli: pressione, sacrificio in fase difensiva e corsa per chiudere gli spazi. Il tecnico gli ha spiegato in allenamento e con ripetizioni individuali. Fonseca non contesta l'impegno, ma dai dati Leao corre di meno dei compagni. Ecco perché gioca Okafor. Leao, per ritrovare lo status che aveva con Pioli, dovrebbe impegnarsi di più. Al momento sarebbe un braccio di ferro.