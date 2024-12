Milan, Zazzaroni: dubbi su Cardinale, Furlani e non solo. E Fonseca…

Milan, Zazzaroni: "Cardinale? Finché il Diavolo non sarà suo resterà nel limbo?"

"Ma cosa sappiamo di questo Milan? Che è di Cardinale, anche grazie ai denari prestati dal fondo Elliott che non ha intenzione di tornare e aspetta che a fine agosto gli vengano restituiti i 675 milioni interessi inclusi. So anche che Furlani c’è e non si vede. So soprattutto che Fonseca combatte da settimane una battaglia (persa) contro i pregiudizi della stampa, le distrazioni di alcuni giocatori, l’irritazione degli esclusi, il bipolarismo della squadra. Non comprendo l’immobilismo della società: non capisco se sia soddisfatta (dubito) oppure delusa e arrabbiata, se il campo le interessi come interessa a Fonseca e ai tifosi. Immagino che qualcosa di forte potrebbe accadere solamente se la squadra dovesse perdere il contatto con la zona Champions, più che con la Champions stessa".