Milan, Zazzaroni: “Organico buono, usato male. Fonseca sta mettendo toppe”

Il direttore del 'Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni ha detto la sua a 'Pressing', programma di Mediaset per quanto riguarda Fonseca

Il Milan ha perso contro l'Atalanta e ha quasi del tutto detto addio alle poche speranze scudetto. Anche il posto nelle prime quattro resta in fortissimo dubbio. A fare clamore sono state anche le parole di Paulo Fonseca nel post partita . L'allenatore rossonero ha criticato aspramente l'arbitro La Penna. Il direttore del 'Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni ha detto la sua a 'Pressing', programma di Mediaset.

Milan, Zazzaroni bacchetta Fonseca: sfogo contro gli arbitri e campo

"L'organico del Milan è molto buono, ma utilizzato male. Sta mettendo delle toppe costantemente. Io che sono un grande difensore di allenatori portoghesi che attaccano gli arbitri dico che ha sbagliato i tempi, i modi e soprattutto l'occasione perché non c'è fallo. Avrebbe dovuto evitare, non era la domenica giusta per una polemica del genere".