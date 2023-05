Milan-Verona, la missione (possibile) di Leao | Serie A News

Rafael Leao , attaccante rossonero, ha una missione speciale in vista di Milan-Verona , partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2022-2023 in programma domenica sera, alle ore 21:00 , a 'San Siro'. L'attaccante portoghese, infatti, in procinto di rinnovare il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2028 , infatti, potrebbe togliersi uno sfizio particolare.

Milan-Verona, Leao cerca il 15° gol stagionale

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in una notte in cui il Milan non sarà aggrappato al risultato (ci sarebbe la possibilità di scavalcare l'Inter al terzo posto e finire sul podio nell'ultima di campionato, centrando la terza vittoria consecutiva, evento che non accade da più di tre mesi), Leao potrebbe lasciare il suo segno personale.