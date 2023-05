Calciomercato Milan – Maldini, spesa in casa Juventus? Le ultime news

Il Milan di Stefano Pioli ha centrato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League vincendo in casa della Juventus e ora si appresta ad affrontare l'Hellas Verona nell'ultimo impegno stagionale, domenica a 'San Siro'. Dopo, via libera al mercato, anche se Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, sono già operativi da mesi per cercare di intavolare negoziati da concludere, poi, durante i caldi mesi estivi. Di lavoro da fare ce n'è davvero tanto!