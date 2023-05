Milan, ecco il rinnovo di Leao: è anche testimonial della nuova maglia

Intanto, come ricordato dal 'CorSport', è proprio Leao il testimonial scelto per il lancio della nuova maglia 'Home' del Milan per la stagione 2023-2024 , che sarà presentata ufficialmente domani mattina. La nuova divisa da gioco del Diavolo è già acquistabile in pre-order sul sito web ufficiale dei rossoneri nella versione 'Authentic': spedizioni dal 5 giugno prossimo.

«Quando si indossa questa maglia, l’unica strada è quella del futuro. Non si può separare il Milan da Milano, una città in continua evoluzione e in costante progresso», è il messaggio didascalico scelto dal Milan. Con Leao, appunto, interprete perfetto per sorreggere ambizioni future. Milan, spesa in casa Juve? Le ultime >>>