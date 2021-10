Milan-Verona 3-2, Sconcerti: “Pioli, lucidità e calma da filosofo greco”

Mario Sconcerti, sul 'Corriere della Sera', ha parlato di Milan-Verona 3-2 e dell'impresa dei rossoneri di Stefano Pioli a 'San Siro'

Sconcerti, dunque, ha commentato così Milan-Verona. "La ricostruzione è cominciata spostando Davide Calabria in mezzo e giocando a uomo in difesa con Fikayo Tomori su Gianluca Caprari , che, detto tra noi, è da tempo uno dei migliori fantasisti italiani. Poi ha sostituito Ante Rebic (infortunato) con Rafael Leao che non aveva avuto mai motivo di lasciare campo a Daniel Maldini . Quindi ha dato corsa con R ade Krunic e Samu Castillejo ".

"Olivier Giroud non ha visto palla fino al minuto 58, ma questo non ha importanza dal momento che in quel minuto ha segnato - ha spiegato Sconcerti sul canovaccio tattico di Milan-Verona -. Il Milan ridisegnato, corretto nel suo disordine, ha messo in campo una voglia di vincere poche altre volte vista a 'San Siro'. La squadra ha dato tutto perché crede in questa stagione, Pioli le ha dato la differenza che stavolta non riusciva ad avere".