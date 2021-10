Milan-Verona 3-2, Giroud: “Io e un Milan così pronti per vincere”

Olivier Giroud, attaccante rossonero, ha parlato al termine di Milan-Verona 3-2, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan-Verona 3-2 , ha posto l'attenzione sulla prova di Olivier Giroud , classe 1986 , centravanti che rientrava ieri da titolare nel cuore dell'attacco del Diavolo. Giroud, il cui ruolino in carriera è di assoluto rispetto ( 238 gol in 539 partite con i club, più 46 reti con la Francia ), ha contribuito al riscatto del Milan nella ripresa.

Su cross di Rafael Leao , al 59' , il suo colpo di testa ha battuto Lorenzo Montipò per il gol del momentaneo 1-2. Ha di fatto, avviato la rimonta del Milan sul Verona , concretizzatasi nell'ultimo quarto di gara. Sono già 3 le reti di Giroud in maglia rossonera, finora, tutte segnate a 'San Siro': prima di questo importantissimo sigillo, c'era stata la doppietta contro il Cagliari ad agosto.

Giroud ha proseguito così nel post-partita di Milan-Verona 3-2: "Ho grande energia ed entusiasmo: vogliamo dimostrare alla Serie A che siamo pronti per provare a vincere. Dopo il primo tempo sapevo che la partita non era finita. Dovevamo solo mettere in campo più carattere". Una curiosa statistica, nella serata in cui Zlatan Ibrahimovic ha toccato quota 100 gare nella massima serie con il Milan, ha quindi riguardato il bomber transalpino.