Milan-Verona 3-2, devastante Leao: le pagelle a confronto

Altra bella prestazione quella offerta da Rafael Leao in occasione di Milan-Verona 3-2. Un assist per Olivier Giroud e tante cose buone

Un assist , per il gol di Olivier Giroud , e tante altre buone cose nella partita del numero 17 portoghese del Milan. Il quale, in questa stagione, sta finalmente trovando continuità.

Ecco le pagelle della partita di Leao secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola: pur essendo entrato al 36' per l'infortunato Ante Rebic , è stato tra i migliori in campo!

'La Gazzetta dello Sport', Leao voto 6,5: "Mette piede in campo e ubriaca Casale, facendolo ammonire. Poi pennella per la testa di Giroud e sfiora il gol con un gran destro a giro. Non di soli ricami si vive, per fortuna".