Milan-Venezia, Garlando: “Theo-Leao questo devono fare. Errore da evitare”

Theo e Rafa

"Theo e Leao hanno aggredito la partita come piranha e, come visto, l’hanno ferita a morte in meno di 2’. Un’azione in tandem piena di rabbia, come ha dimostrato Hernandez puntando il dito sulla testa dell’amico Rafa per invocare applausi. Questo devono fare: bruciare rabbia al servizio della squadra e continuare a fare i fenomeni anche quando non ci sarà da dimostrare qualcosa a qualcuno. Soltanto per dovere professionale. Leao, sostituito mentre cercava il gol, sembrava indispettito e veniva rasserenato dai compagni. Il bell’abbraccio con Fonseca ha sanato tutto. Serenità a bordo, pare". LEGGI ANCHE: Milan, Leao-Theo Hernandez: finalmente! L'atteggiamento è quello che conta