Milan, Garlando: “Fonseca deve migliorare. Grandi aspettative su Leao”

Nell'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando ha analizzato i temi principali in vista della ripresa del campionato di Serie A, con particolare attenzione alle squadre di punta. Nel suo articolo sul Milan , Garlando ha messo in evidenza Tijjani Reijnders . Nell'introduzione però ha discusso anche in generale delle difficoltà che sta affrontando il tecnico Paulo Fonseca , nonché del contributo di Rafael Leao .

Fonseca e Leao

Le dichiarazioni di Luigi Garlando sul Milan: "Fonseca deve lavorare su tutti i reparti: in difesa, che è vulnerabile alle ripartenze, a centrocampo e in attacco, dove si spera nel ritorno di Alvaro Morata. Come sempre, ci sono grandi aspettative su Leao, anche per riscattare la prestazione del cooling break. Solo una vittoria convincente può riportare un po' di tranquillità in casa Milan e ridare fiducia ai tifosi, che non stanno accorrendo in massa per l'inizio della Champions".