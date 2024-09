Chi lo ha impressionato

"Mi è piaciuto in modo particolare Fofana: è molto importante per il centrocampo rossonero e non ha mai abbassato la guardia. Anche sul 4-0 è andato a caccia di palloni. Anche Abraham secondo me si è comportato bene. E Leao è stato il solito giocatore devastante quando va via sulla fascia: gli serve solo un po’ di continuità".