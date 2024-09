Milan-Venezia, Passerini: “Emerson Royal scoperto. Ha funzionato…”

Milan-Venezia, Passerini: "Servono i controesami. Una nota positiva e una negativa"

"Come non aveva senso lasciarsi andare a giudizi definitivi dopo i due punti in tre partite, allo stesso modo questo fin troppo agevole 4-0 va preso per quello che è: un passo avanti deciso e convincente, in una gara da «vietato fallire» che ha preso subito la piega giusta grazie anche alla serata disgraziata del portiere Joronen. Per capire se davvero il peggio è alle spalle non servirà peraltro aspettare molto: il Liverpool martedì nel debutto di Champions e il derby domenica saranno due controesami fondamentali".