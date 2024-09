Il titolo di studio, oltretutto, potrà tornargli utile più avanti per altre strade. Per esempio, a fine carriera, se mai vorrà intraprendere la professione di dirigente sportivo. Il quotidiano torinese ha ipotizzato come la possibilità di essere concentrato nello studio gli sia comoda per rendere più facili le cose anche dal punto di vista del rendimento in campo.

Decisione che potrebbe riguardare anche la voglia di migliorarsi in campo — Già in passato, infatti, Emerson Royal avrebbe già partecipato ad alcuni studi per capire come migliorare le proprie prestazioni di calciatore. Anche in base a quello che faceva al di fuori dal campo. Chissà che dietro alla decisione di riprendere in mano i libri e di impegnarsi in un corso universitario non ci sia anche la voglia di migliorare l’impatto con la Serie A.

Anche perché finora, nelle sue due prime partite con il Milan contro Parma e Lazio, Emerson Royal non ha brillato. Siccome, però, ha ipotizzato 'Tuttosport', il brasiliano a quanto sembra è ambizioso e voglioso di migliorarsi non solo in campo, può essere che abbia cercato, come fatto in passato, di alzare l'asticella del proprio rendimento.