Milan-Udinese, l’occasione per Okafor? E gli infortunati…

Milan-Udinese, spazio in attacco per Noah Okafor? L'attaccante lavora per scalare le gerarchie di Fonseca. Recuperi in vista? Le ultime

Per ora Okafor, come scrive 'Il Corriere dello Sport', non ha sfruttato al massimo il suo impiego nel Milan. Lo svizzero sta lavorando con Fonseca a Milanello e potrebbe sfruttare questa pausa per le nazionali per scalare le gerarchie in attacco. L'attaccante rossonero potrebbe sostituire nell'undici titolare Abraham per la partita di sabato prossimo contro l'Udinese. Si dovrà attendere qualche giorno in più, invece, per gli infortunati Calabria, Loftus-Cheek e Sportiello; i recuperi dei tre procedono sì bene, ma difficilmente Fonseca li avrà a disposizione già contro l'Udinese. Più probabile un rientro a partire dalla sfida di Bologna del sabato successivo. LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez: discorso aperto con Ibrahimovic. Rinnovo? La richiesta