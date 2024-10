Milan-Udinese, Fonseca recupera un big? Ecco il punto sugli infortunati

Paulo Fonseca potrebbe recuperare un big per Milan-Udinese: ecco il punto della situazione sugli infortunati in casa rossonera

È appena iniziata la sosta per le Nazionali, eppure in casa Milan il tecnico Paulo Fonseca pensa già alla sfida contro l' Udinese . Dopo la sconfitta esterna con la Fiorentina il match che si giocherà allo stadio San Siro, alle ore 18:00 di sabato 19 ottobre , diventa già importantissima per i rossoneri. Che sono chiamati a dare l'ennesima risposta in questo inizio di stagione piuttosto travagliato.

A tal proposito, da Milanello giungono alcune notizie in merito agli infortunati in casa rossonera. Secondo quanto riferito da Luca Bianchin, noto giornalista del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', Ruben Loftus-Cheek starebbe continuando a migliorare e potrebbe rientrare nella settimana tra l'Udinese e il Bologna. Stesso discorso per Marco Sportiello, che non si vede addirittura da quell'infortunio al dito di luglio, e Davide Calabria. Il capitano del Milan difficilmente sarà in campo contro i friulani, da quanto si apprende.