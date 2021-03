Milan-Udinese 1-1, Sconcerti: “Contraddizione Ibra, non si è da Scudetto”

Milan-Udinese 1-1: il pensiero di Sconcerti

Mario Sconcerti, giornalista sportivo, ha analizzato Milan-Udinese 1-1 di ieri sera a ‘San Siro‘ sulle colonne del ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola. E lo ha fatto partendo dalla partecipazione di Zlatan Ibrahimović come ospite fisso al Festival di Sanremo. Questo nonostante lo svedese non avesse potuto comunque giocare in quanto infortunato.

“Una grande società non guarda la propria squadra allontanarsi dal campionato mentre il suo miglior attaccante è al Festival di Sanremo. Infortunato o no importa poco. Se il gruppo, il calcio, le partite, sono fatte di particolari, quei particolari vanno cercati tutti insieme, altrimenti non coincideranno mai”.

Sconcerti ha poi proseguito: “Il Milan ha tirato pochissimo contro l’Udinese e per darsi spinta ha squilibrato il suo gioco, ha giocato con quattro attaccanti e due soli centrocampisti, in eterna inferiorità numerica. Samu Castillejo ed Ante Rebić non sono stati né buoni né cattivi, non hanno inciso, Rafael Leão è quasi scomparso, il gioco è stato sempre tranquillo, senza spinte, lontano dall’aggressività e dalla personalità che deve avere una squadra quando si gioca il campionato”.

“Si può perdere la stagione, ma insieme – ancora Sconcerti dopo Milan-Udinese -. Vedere Ibrahimović che recita un copione per far ridere la gente mentre il Milan dall’altra parte perde la strada, è una contraddizione troppo forte, non appartiene al calcio, è cattiva satira. In queste condizioni è giusto perdere, non si è da Scudetto“.

Sconcerti ha concluso affermando come, tra le squadre in lotta per un posto in Champions League, l'Atalanta sia più completa della Juventus e forse anche del Milan e come sia possibile che la Roma diventi l'avversario del Diavolo per la qualificazione alla 'coppa dalle grandi orecchie'.