Milan-Udinese 1-1: “Salvataggio Milan” | Serie A News

Milan-Udinese 1-1: l’analisi del ‘Corriere della Sera’

Il Milan, contro l’Udinese, si è salvato all’ultimo respiro. Salvato grazie al rigore di Franck Kessié al 97′. L’unica consolazione, per Stefano Pioli, è aver evitato la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Perché, per il resto, è tutto da dimenticare. Secondo il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, la notte di Roma è stata soltanto una “dolce illusione“.

Il Milan, infatti, adesso è questo: spento, lento e prevedibile. L’Udinese, dopo aver controllato il match senza grossi problemi nel primo tempo, ha colpito a metà ripresa con Rodrigo Becão, favorito dalla papera di Gigio Donnarumma sul suo colpo di testa non irresistibile. I friulani hanno sofferto solo negli ultimi dieci minuti, recupero compreso, affrontato in dieci per l’infortunio di Samir.

L’incomprensibile fallo di mano di Jens Stryger Larsen, per il tecnico bianconero Luca Gotti, è suonato come una specie di condanna per la compagine bianconera. Tornando al Milan, c’è ben poco da sorridere. Il Diavolo, infatti, ora rischia di precipitare a – 6 dall’Inter, dando l’addio, forse una volta per tutte, alle speranze di Scudetto.

E, da oggi, i rossoneri faranno bene a guardarsi anche alle spalle, giacché Juventus ed Atalanta sono lontane 4 punti, la Roma 6. La Champions League, nonostante un 2020 da favola, è tutt’altro che al sicuro. Ma Pioli, dopo questo Milan-Udinese, deve domandarsi anche e soprattutto che fine abbia fatto la sua squadra perfetta.

Troppo pesanti le assenze di Ismaël Bennacer, Hakan Çalhanoğlu e Zlatan Ibrahimović (in tribuna a ‘San Siro‘ per tifare per i suoi compagni) per poter produrre un gioco migliore. Anche perché i loro sostituti hanno steccato. Male Brahim Díaz, Samu Castillejo. Anche Ante Rebić e Rafael Leão hanno totalmente sbagliato partita.

Primo tempo monotono, ripresa dai ritmi un po’ più alti, ma per merito dell’Udinese. Su un errore in retropassaggio di Theo Hernández è nata l’azione che ha portato al colpo di testa a botta sicura di Ilija Nestorovski. Sulla linea di porta, Alessio Romagnoli (da tempo nel mirino delle critiche), ha miracolosamente respinto la sfera.

Kessié ha impegnato Juan Musso, portiere argentino dell’Udinese, due volte in un minuto, ma gli ospiti sono andati in vantaggio poco dopo, grazie al sopracitato Becão: due gol in Italia per il brasiliano, entrambi segnati di testa al Milan sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel finale, però è svanita quella che sarebbe stata una giusta vittoria per l’Udinese con il rigore per il Milan, il 16° stagionale, concesso dall’arbitro Davide Massa di Imperia per un fallo di mano pazzesco di Stryger Larsen. Kessié non ha sbagliato, salvando il Diavolo e rendendone meno amara la notte di ‘San Siro‘. Milan e Liverpool si sfidano per un difensore di qualità >>>