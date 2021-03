Milan-Udinese 1-1, la moviola: netto il rigore per il Diavolo | Serie A News

Milan-Udinese 1-1: sufficiente la prestazione di Massa

Davide Massa della sezione A.I.A. di Imperia giudicato da 6 in pagella per la sua direzione di gara in Milan-Udinese 1-1 a ‘San Siro‘. Questo il voto de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola all’arbitro ligure, che ha “scelto l’interpretazione giusta negli episodi chiave di una partita non semplice, ricca di episodi e contrasti al limite”.

Per la ‘rosea‘, iniziando dalla fine, c’è, netto, il rigore per il Milan in pieno recupero del match contro l’Udinese. Sul cross di Ante Rebić dalla sinistra, Jens Stryger Larsen è saltato a colpire il pallone con la mano. C’è una leggera spinta di Rafael Leão sull’esterno danese, ma non tale da giustificare un intervento così scomposto.

I friulani, poi, si lamentano per l’extra-recupero concesso oltre i 5′ inizialmente accordati, ma non ci sono le basi per tale protesta. Nel recupero, infatti, ci sono state due ammonizioni che, di fatto, hanno fermato il gioco e il fallo di mano arriva appena 5 secondi dopo il 95′.

Massa, poi, ha visto bene su altri due episodi di Milan-Udinese di Serie A. Non c’è penalty per il Milan al 17′, quando Franck Kessié viene trattenuto leggermente in area bianconera da Torgay Arslan. L’arbitro ha fatto proseguire e, al V.A.R., Luca Banti non ha richiamato l’attenzione del direttore di gara.

Non c'è, infine, neanche il penalty chiesto, all'88′, dall'Udinese: troppo lieve la trattenuta di Simon Kjær su Fernando Llorente in area rossonera.