Il Milan di Massimiliano Allegri, superato per '1-0 a 'San Siro' il Lecce di Eusebio Di Francesco, tornerà a giocare tra le mura amiche soltanto tra un mese, il 22 febbraio contro il Parma. Ecco perché succederà e la possibile data di Milan-Como

Archiviato il successo, 1-0 con gol di Niclas Füllkrug , contro il Lecce , il Milan di Massimiliano Allegri - con tutta probabilità - ora tornerà a giocare a 'San Siro' esattamente tra un mese, nel weekend del prossimo 22 febbraio contro il Parma . Lo stesso Allegri lo aveva detto nell'immediato post-partita di domenica scorsa: "Adesso ci toccano tre trasferte di fila: Roma, Bologna e Pisa".

Milan, un mese lontano da 'San Siro': il perché dell'anomalia

Perché questa anomalia nel calendario? 'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come tutto nasca dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che renderà lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro inutilizzabile, per Milan e Inter, per parte del prossimo mese di febbraio. Il Milan, così, si è visto rinviare la partita interna contro il Como, in programma alla 24^ giornata di Serie A, che avrebbe dovuto precedere la sfida di Pisa.