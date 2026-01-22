Pianeta Milan
Il Milan di Massimiliano Allegri, superato per '1-0 a 'San Siro' il Lecce di Eusebio Di Francesco, tornerà a giocare tra le mura amiche soltanto tra un mese, il 22 febbraio contro il Parma. Ecco perché succederà e la possibile data di Milan-Como
Archiviato il successo, 1-0 con gol di Niclas Füllkrug, contro il Lecce, il Milan di Massimiliano Allegri - con tutta probabilità - ora tornerà a giocare a 'San Siro' esattamente tra un mese, nel weekend del prossimo 22 febbraio contro il Parma. Lo stesso Allegri lo aveva detto nell'immediato post-partita di domenica scorsa: "Adesso ci toccano tre trasferte di fila: Roma, Bologna e Pisa".

Milan, un mese lontano da 'San Siro': il perché dell'anomalia

Perché questa anomalia nel calendario? 'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come tutto nasca dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che renderà lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro inutilizzabile, per Milan e Inter, per parte del prossimo mese di febbraio. Il Milan, così, si è visto rinviare la partita interna contro il Como, in programma alla 24^ giornata di Serie A, che avrebbe dovuto precedere la sfida di Pisa.

L'Inter andrà a Monza per disputare i quarti di Coppa Italia contro il Torino, il prossimo 4 febbraio; il Milan, invece, per ospitare il Como dovrà aspettare più a lungo. Sfumata la possibilità di esportare a Perth, nella Western Australia, il match contro i lariani di Cesc Fàbregas, si è optato per giocare la partita regolarmente a 'San Siro' nella prima data utile. Che, però, ad oggi, non è ancora possibile fissare con certezza.

E tutto dipende .... dall'Inter. Se i nerazzurri centrassero gli ottavi di finale di Champions League o, comunque, si qualificassero ai playoff arrivando dal 9° al 16° posto nella Fase Campionato di Champions, guadagnandosi così il diritto di giocare in casa il ritorno degli spareggi, Milan-Como sarebbe inserita a metà della settimana 16-21 febbraio. Se l'Inter, invece, arrivasse dal 17° posto in giù in graduatoria del maxi-girone europeo, la sfida dei rossoneri slitterebbe a metà della settimana 23-28 febbraio.

