L'Inter andrà a Monza per disputare i quarti di Coppa Italia contro il Torino, il prossimo 4 febbraio; il Milan, invece, per ospitare il Como dovrà aspettare più a lungo. Sfumata la possibilità di esportare a Perth, nella Western Australia, il match contro i lariani di Cesc Fàbregas, si è optato per giocare la partita regolarmente a 'San Siro' nella prima data utile. Che, però, ad oggi, non è ancora possibile fissare con certezza.
E tutto dipende .... dall'Inter. Se i nerazzurri centrassero gli ottavi di finale di Champions League o, comunque, si qualificassero ai playoff arrivando dal 9° al 16° posto nella Fase Campionato di Champions, guadagnandosi così il diritto di giocare in casa il ritorno degli spareggi, Milan-Como sarebbe inserita a metà della settimana 16-21 febbraio. Se l'Inter, invece, arrivasse dal 17° posto in giù in graduatoria del maxi-girone europeo, la sfida dei rossoneri slitterebbe a metà della settimana 23-28 febbraio.
