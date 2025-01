Milan-Parma con Fofana in campo da titolare!

Per il 'CorSera', Conceição - dopo la vittoria di mercoledì in Champions League, sempre in casa, contro il Girona - ha chiesto ai suoi ragazzi continuità. Per quello non farà esperimenti. Youssouf Fofana, che gioca sotto diffida, dovrebbe giocare comunque dal 1', nonostante ci sia il derby di campionato la prossima settimana. In quella partita, oltretutto, dovrebbe anche debuttare Kyle Walker, arrivato dal Manchester City per rinforzare la difesa.