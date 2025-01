Milan-Parma, le probabili formazioni del match di 'San Siro'

Qui Milan - Sérgio Conceição, tecnico rossonero, medita di confermare titolare Strahinja Pavlović nel cuore della difesa, nonostante il rientro di Fikayo Tomori dopo la squalifica in Champions League. Ma, soprattutto, di far giocare ancora Youssouf Fofana, sotto diffida e a rischio per il derby, in mediana: gli contende una maglia Yunus Musah. Rientra dal 1' Christian Pulisic.