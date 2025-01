Calciomercato Milan, pronta offerta al rialzo per Giménez: i dettagli

Serve una conferma in uno dei Top 5 campionati europei. Motivo per cui i dirigenti del Milan vogliono vincolare una parte della spesa per il suo cartellino al rendimento del calciatore ed ai trofei vinti. La 'rosea' ha rivelato come la prima proposta del Milan per acquistare Giménez in questa sessione di calciomercato sia stata di 30 milioni di euro, bonus compresi. 'No' del Feyenoord, un rifiuto messo in preventivo dal Milan.

Nuovi contatti nelle prossime ore. Altra offerta, con la volontà del giocatore — Il Diavolo, infatti, è partito con il freno a mano tirato per lasciarsi un certo margine di rilancio. Ora il piano è quello di alzare i bonus per avvicinarsi il più possibile alla richiesta originaria del Feyenoord. Ma senza accontentarla in toto. Sarà importante, in quest'ottica, il lavoro del giocatore e del suo entourage. L’agente Rafaela Pimenta e il padre dell’attaccante, Christian, hanno già chiarito al club di Rotterdam che non vogliono vedere sfumare il trasferimento al Milan come la scorsa estate.

Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti. Già oggi pomeriggio, secondo il quotidiano sportivo nazionale, potrebbero esserci nuove chiamate, magari tra Giorgio Furlani e la Pimenta, per impostare la strategia da portare avanti da domani in poi. Il Milan ha fiducia che la volontà del calciatore avrà un peso in questa vicenda e che riuscirà a piegare la resistenza del Feyenoord. Deciso, invece, a privarsi dell'attaccante solo la prossima estate. Mercoledì Giménez giocherà in Champions con la maglia degli olandesi contro il Lille, poi si vedrà ...