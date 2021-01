Milan-Torino 5-4 dcr, Pioli: “Non molliamo mai” | Coppa Italia News

Milan-Torino, le parole di Pioli nel post-partita

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Il Milan di Stefano Pioli ha centrato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. I rossoneri, che hanno fatto robusto ricorso al turnover, hanno superato 5-4, dopo i calci di rigore, il Torino di Marco Giampaolo. Decisiva la parata di Ciprian Tătărușanu sul penalty di Tomás Rincón ed il tiro finale di Hakan Çalhanoğlu per i rossoneri.

Pioli, al termine di Milan-Torino, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi. “La definizione adatta per la partita e per il nostro momento è questa: non molliamo mai. Sappiamo stringere i denti, sappiamo lottare – ha detto Pioli, le cui dichiarazioni sono state riportate da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola -. Il Torino ha giocato meglio di sabato, però per le occasioni avute potevamo evitare di andare ai supplementari”.

“Credo che la vittoria, oltre che voluta, sia meritata – ha proseguito poi Pioli nel post di Milan-Torino -. E la qualità, tecnica oltre che morale dei miei giocatori, si vede anche da come battono i rigori. Zlatan Ibrahimović? Volevamo dargli un minutaggio più ampio e per le sue caratteristiche era meglio farlo partire dall’inizio. Ha fatto una buona gara e questi 45′ lo aiuteranno per Cagliari“.

Pioli ha quindi chiosato con una battuta che lo ha riguardato. "Sto bene qui e si vede, lavoro con ragazzi che mi rendono orgoglioso e mi sento felice".