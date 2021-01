Calciomercato Milan – Vice Ibra, ci pensa Raiola: le ultime | News

Calciomercato A.C. Milan: da Raiola un attaccante di assoluta qualità?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimović è finalmente tornato in campo. L’attaccante svedese, classe 1981, ha disputato 45′ in Coppa Italia contro il Torino dopo i 5′ di sabato scorso, in campionato, sempre contro la formazione granata.

Il rientro del bomber di Malmö è fondamentale per le ambizioni stagionali del Milan di Stefano Pioli, che resta dunque impegnato su tre fronti: Serie A, Europa League e TIM Cup. Siamo, però, in pieno calciomercato ed il Milan, numericamente parlando, avrebbe bisogno di un altro centravanti.

Un calciatore che possa essere in grado di rimpiazzare Ibra in caso di assenza del fuoriclasse scandinavo nell’immediato e che, in futuro, quando Zlatan avrà appeso gli scarpini al chiodo, non lo faccia rimpiangere in termini di reti. Difficile che il Milan investa molto, per un attaccante, in questa sessione invernale di trattative.

Come è noto, infatti, le priorità sono un difensore centrale ed un centrocampista. È probabile, però, che l’investimento sul centravanti sia soltanto rinviato alla prossima estate, quando Ibrahimovic andrà verso i 40 anni. Sempre ammesso che, per quel tempo, il numero 11 sarà ancora un giocatore del Milan, giacché è in scadenza di contratto.

Mino Raiola, agente di Ibra, potrebbe aiutare i rossoneri nella ricerca all’attaccante perfetto per il futuro. In estate, infatti, il procuratore di origine campana potrebbe far sbarcare a Milano uno dei suoi assistiti. Si tratta di Donyell Malen, classe 1999, centravanti olandese in forza al PSV Eindhoven.

Malen, protagonista anche in occasione dell’ultimo Ajax-PSV 2-2 di Eredivisie, ha segnato 43 gol e fornito 20 assist in 94 presenze con la squadra di Eindhoven e sembra pronto al grande salto in uno dei Top 5 campionati europei. Il Diavolo è vigile, Raiola può favorire l’operazione con gli olandesi.

Sul giocatore sembra esserci anche la Juventus. I bianconeri, però, potrebbero defilarsi qualora, come sembra, mettano le mani su Gianluca Scamacca (Sassuolo) ed Arkadiusz Milik (Napoli). TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>