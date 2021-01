TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 13 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 13 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola apre con la presentazione di Juventus-Genoa, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma questa sera, ore 20:45, all’Allianz Stadium. Le due società, infatti, sono alle prese con numerose operazioni di calciomercato. Nicolò Rovella e Gianluca Scamacca i nomi più ‘caldi’, ma occhio anche a quelli di Elia Petrelli, Manolo Portanova, Marko Pjaca ed Eldor Shomurodov.

In alto, sotto la testata, il commento a Milan-Torino. I rossoneri accedono ai quarti di finale di TIM Cup battendo 5-4 i granata ai calci di rigore. Decisiva la parata di Ciprian Tătărușanu sul penalty di Tomás Rincón. Nei quarti, avversaria una tra Fiorentina e Inter, in campo alle ore 15:00. Ci sarà Christian Eriksen in cabina di regia per i nerazzurri. Intanto, il gruppo ‘Suning‘ pronto a vendere la quota di maggioranza a ‘BC Partners‘.

