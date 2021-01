Milan-Torino, Tatarusanu: “Grande gruppo. Anche chi gioca meno dà tutto”

Milan-Torino, le dichiarazioni di Tatarusanu nel post-partita

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Ciprian Tatarusanu, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV’ al termine del match di ‘San Siro‘, Milan-Torino. La gara era valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di

Sulla serata: “Bella serata, vittoria importante e difficile. L’abbiamo cercata e siamo contenti”.

Sul rigore di Milinkovic-Savic: “Penso che sia più difficile perché non sei preparato bene, è più istinto”.

Sul gruppo: “Quando una squadra fa un calcio così significa che c’è un bel gruppo. Anche chi gioca meno come me dà tutto per vincere”.

