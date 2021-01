PAGELLE MILAN-TORINO – Non sono stati sufficienti i novanta e più minuti di gioco, e nemmeno i supplementari, per decretare un vincitore tra Milan e Torino. Le migliori occasioni, in ogni caso, le hanno fatte registrare i rossoneri con due pali colti da Dalot e Calabria. Il passaggio del turno è stato deciso ai calci di rigore. Decisiva la parata di Tatarosanu su Rincon

