Milan, Theo Hernández nel solco del fratello Lucas: una certezza in più

L'altro Hernández, ex Atlético Madrid e Bayern Monaco , oggi al PSG , nella sua carriera ha infatti iniziato anch'egli come terzino sinistro. Salvo poi divenire - con il passare degli anni (è ancora giovane, è del 1996 , ha un anno e mezzo più di Theo), un centrale difensivo mancino con i fiocchi.

Lucas Hernández ha abbandonato definitivamente la fascia quando, nel 2019 , è passato dall'Atléti al Bayern per 80 milioni di euro. Ne ha preso atto anche Didier Deschamps , Commissario Tecnico della Francia , che ha iniziato a impiegarlo sempre più spesso da centrale, anziché da esterno, proprio in concomitanza con le prime convocazioni di Theo con i 'Bleus'.

È vero che Lucas, rispetto a Theo Hernández, ha sempre interpretato il ruolo in maniera più difensiva e meno "d'assalto". Quindi, lo spostamento nel cuore della retroguardia - in pratica - ha seguito una predisposizione più definita e forse naturale. Le caratteristiche di Theo sono altre, ma ha struttura e forza fisica tali che lo aiutano a reggere l’urto della marcatura.

Non diventerà qualcosa di stabile: Theo è un ottimo esterno

In Milan-Frosinone ha fatto molto bene. Agevolato, certo, dalla serata non brillante degli attaccanti ospiti. L'esperimento sarà probabilmente riproposto contro Atalanta e Newcastle: vedremo come se la caverà. Pioli, almeno, sa di avere una certezza in più, in difesa, in caso di emergenza.