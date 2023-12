Atalanta-Milan, per Kjaer è dura: Theo Hernández di nuovo centrale

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul Milan di Stefano Pioli a pochi giorni dalla trasferta in casa dell'Atalanta, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00. Si attende l'esito degli esami di Rafael Leão per capire se sarà del match, mentre rientrerà Olivier Giroud dopo la squalifica: si giocherà il posto in attacco con Luka Jović.