Milan, oggi l’esito degli esami di Leao: ecco quando potrebbe tornare

Nella più 'rosea' delle ipotesi, però, per Atalanta-Milan di Serie A, Leao partirebbe al massimo dalla panchina, andando in campo eventualmente soltanto nel finale per uno spezzone di gara. Al contrario, sarà usata un po' più di prudenza e Leao si rivedrà, probabilmente subito in campo dall'inizio, in Newcastle-Milan di Champions League del prossimo mercoledì 13 dicembre.

Il giocatore sta bene, ma vuole essere prudente — "Mi sento bene e non ho dolore ma non si deve rischiare e voglio rientrare al 100%", ha detto lo stesso Leao ieri al Gran Galà del Calcio AIC. E quando si parla di infortuni, al Milan, la prudenza - giustamente - non è mai troppa. LEGGI ANCHE: L'indiscrezione: "Maldini torna al Milan". Ma con un altro proprietario >>>

