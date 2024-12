Ordine: “Theo Hernandez serve al Milan? Impatto disastroso. E Maldini…”

Ordine fa il punto su Theo Hernandez e le sue prestazioni: "Rientrato a Milanello ha avuto un impatto disastroso: a Parma si è fatto infilare da Man una, due, tre, quattro volte. Difetto di condizione, si disse. Verissimo. Ma Theo a due cilindri ha proseguito per tutto il resto dei mesi successivi con qualche eccezione e una regola. Di qui la decisione di escluderlo dallo schieramento col Genoa e di lasciarlo in panchina preferendogli Jimenez. Il Milan, in queste ore, con 8 titolari assenti, ha bisogno di Theo, persino di un Theo a mezzo servizio. Un Theo così, a scartamento ridotto, può servire al Milan? La risposta può arrivare solo dal diretto interessato. Se vuole davvero restare al Milan deve tornare quel Theo travolgente e inimitabile dei giorni migliori. Dicono: gli manca Paolo Maldini. Non sarebbe confortante per lui. Vorrebbe dire che senza il suo ex dirigente non è più in grado di giocare a calcio". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Chukwueze via? Occhi sul talento della Premier League