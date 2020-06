Milan, tegola Musacchio: si dovrà operare alla caviglia sinistra

MILAN NEWS – I quotidiani sportivi in edicola questa mattina ricordano come sia giunta un’ulteriore tegola per Stefano Pioli, tecnico rossonero, in vista di Lecce-Milan di lunedì sera e, più in generale, per la fase finale di questo campionato di Serie A.

Il reparto dei centrali difensivi del Milan, infatti, si ridurrà ai soli Alessio Romagnoli, Simon Kjaer e Matteo Gabbia in quanto Mateo Musacchio, che già aveva saltato la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, dovrà operarsi.

Lo ha annunciato ieri pomeriggio il club rossonero in un comunicato pubblicato sul proprio sito web ufficiale: “AC Milan comunica che Mateo Musacchio dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia alla caviglia sinistra. L’operazione verrà eseguita dal professor Ramon Cugat la prossima settimana a Barcellona“.

‘Tuttosport‘ ha ricordato come, anche nella fase pre-coronavirus, Musacchio avesse spesso fatto delle infiltrazioni per lenire il dolore alla caviglia, costantemente infiammata, mentre ‘La Gazzetta dello Sport‘ ha rammentato come, già nel 2015, all’epoca in cui militava nel Villarreal, Musacchio si era operato alla stessa caviglia.

Per Pioli, dunque, un ulteriore problema in vista della trasferta in Salento. FRANCK KESSIÉ, PERÒ, HA CARICATO COSÌ LA SQUADRA ROSSONERA >>>