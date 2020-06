Milan, Kessie: “Dobbiamo dare il massimo per raggiungere l’Europa”

MILAN NEWS – Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Milan Tv’ della partita contro il Lecce e non solo. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla voglia di tornare in campo: “Abbiamo tanta voglia perché abbiamo passato un momento davvero brutto. Per noi calciatori è molto difficile stare a casa due mesi e mezzo. Adesso tutti abbiamo tanta voglia di ricominciare”.

Sulle partite a porte chiuse: “Abituarsi al clima a porte chiuse è difficile, ma è una questione di sicurezza per l’Italia e per il mondo. Meglio che giochiamo così fino a quando non c’è più niente, nessuno rischia di ammalarsi”.

Sullo spirito che servirà a Lecce: “Dobbiamo continuare su questa strada. Nelle ultime partite dobbiamo dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo”.

Sull’obiettivo Europa: “Siamo tutti attaccati, dobbiamo continuare a dare tutto per fare punti a ogni partita”.

Sugli elogi dei compagni: “E’ importante mettermi a disposizione della squadra per lottare insieme. Mi fa piacere quando i compagni parlano bene di me”

Sull’essere a casa a Milanello: “Ho fatto tre anni qui, mi sento a casa e sono contento di essere qui. Dobbiamo lottare per portare la squadra già in altro possibile”

Sull’essere sempre presente: “E’ il mio modo di essere utile ma è anche il mio lavoro”

Sulla partita contro il Lecce: “Sarà una partita complicata, giochiamo fuori casa. Anche loro sono carichi, per questo sarà difficile. Noi dobbiamo dare di più rispetto a quanto fatto a Torino”.

Sull’allenamento: “L’allenamento è molto importante. Se tu ti alleni bene in settimana in partita si vede”.

Sulla vittoria in Coppa Italia di Gattuso: “Sono molto contento per Gattuso anche pe iil momento triste che ha passato”.

