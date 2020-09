Milan, tanti della ‘cantera’ con Pioli: occhi su Daniel Maldini

Milan, Daniel Maldini e gli altri fuoriusciti dalla ‘cantera’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gli occhi degli addetti ai lavori, adesso, sono tutti su Daniel Maldini. Già, perché se è vero che le ribalte attuali dei quotidiani sportivi sono per Lorenzo Colombo, in gol durante Milan-Bodø/Glimt di giovedì sera, è altrettanto vero che il figlio secondogenito del direttore tecnico rossonero resta uno dei talenti più fulgidi prodotti della ‘cantera‘ rossonera nell’ultimo periodo.

Lo ha sottolineato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Daniel Maldini potrebbe presto ritagliarsi uno spazio importante nella Prima Squadra del Milan con Stefano Pioli. E sono in tanti i romantici che sognano una carriera di alto livello per il terzo membro rossonero della dinastia dei Maldini dopo nonno Cesare e papà Paolo. Ma agli ordini di Pioli non ci sono soltanto Lorenzo Colombo e Daniel Maldini quali atleti fuoriusciti dal vivaio.

Ci sono, infatti, anche i due Donnarumma, il terzo portiere Antonio (classe 1990) ed il titolarissimo Gigio (1999). Del quale, come si ricorderà, anni fa si diceva come fosse un predestinato. A poco meno di 16 anni è diventato titolare della porta del Milan, e, successivamente, anche di quella della Nazionale Italiana maggiore. Poi con Pioli c’è anche Davide Calabria (1996), il quale, all’inizio, prometteva tantissimo.

Da un paio di stagioni il suo nome finisce nel vortice del calciomercato. In quest’annata Calabria ha cominciato molto bene, la sua speranza è quella di restare in rossonero. A dicembre compirà 24 anni. In fin dei conti è ancora giovane è può dire e dare ancora tanto alla causa. Ancora più giovane, poi, è Matteo Gabbia, classe 1999. Vero: giovedì sera, contro i norvegesi, non è stato impeccabile. Ma il talento c’è: da rivedere, ma non da bocciare. Potrebbe scrivere pagine importanti del futuro rossonero.

