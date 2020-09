Di Marzio: “Il Milan vuole prendere da subito Hauge”

Calciomercato Milan: le ultime di Di Marzio

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Mancano ormai solo 10 giorni alla conclusione del mercato e il Milan è sempre alla ricerca di un difensore centrale e di un centrocampista, oltre che di un uomo offensivo (probabilmente). Serve però anche cedere qualcuno. Delle ultime di mercato e in particolare di Hauge, talento norvegese classe 1999 del Bodo Glimt, ha parlato, come sempre su Sky, il noto esperto Gianluca Di Marzio. Potrebbe arrivare anche in prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto. Ecco le sue parole di Di Marzio: “Il Milan vuole prendere subito Hauge, che ieri ha fatto gol, assist e giocato bene. Non so se l’hanno bloccato subito ieri, ma il Milan ha avviato subito i contatti per anticipare la concorrenza che c’è. Sono tante le squadre che lo seguono e anche il Milan lo seguiva, ma ieri è stato colpo di fulmine e già nelle prossime 24/48 ore potrebbe arrivare l’offerta decisiva”.

