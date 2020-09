TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 26 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, sabato 26 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sotto la testata, parla di Álvaro Morata, centravanti della Juventus, presentato ieri ufficialmente in conferenza stampa dalla ‘Vecchia Signora‘. Contestualmente, si accenna anche allo stop all’inchiesta per l’esame di italiano taroccato da Luís Suárez all’Università di Perugia.

Nei riquadri laterali, quindi, si parla di Torino-Atalanta, gara in programma oggi alle ore 15:00, in cui Marco Giampaolo deve far dimenticare lo 0-7 dell’anno passato in casa granata. Si parla anche di Inter-Fiorentina, posticipo serale, esordio dei nerazzurri di Antonio Conte nel nuovo campionato.

E, infine, spazio anche al Milan dei giovani: in casa rossonera, infatti, trovano sempre più spazio nella formazione di Stefano Pioli il difensore Matteo Gabbia e gli attaccanti Daniel Maldini e Lorenzo Colombo.

