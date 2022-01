Milan-Spezia 1-2, ecco perché la gara non sarà ripetuta | Serie A News

Milan-Spezia è stata decisa, di fatto, da un errore dell'arbitro Marco Serra nel finale. Non ci sono i presupposti, però, per rigiocarla

Daniele Triolo

Può essere ripetuta Milan-Spezia per un errore tecnico dell'arbitro? Questo, nelle ultime ore, è ciò che si chiedono i tifosi del Diavolo, ancora inferociti per il fischio di Marco Serra della sezione A.I.A. di Torino il quale, fischiando un fallo su Ante Rebić, ha, di fatto, vanificato il quasi contemporaneo gol di Junior Messias che, al 92', sarebbe valso la vittoria rossonera sui liguri.

Secondo 'corriere.it', la partita non può essere ripetuta, così come, magari, è successo in alcune circostanze in passato. Questo perché l'arbitro Serra, che pure commette un errore clamoroso ai danni del Diavolo, ha sbagliato a non concedere la norma del vantaggio nell'azione incriminata.

In base, però, alla regola numero 5 del Gioco del Calcio, concedere il vantaggio o meno rientra i poteri discrezionali del direttore di gara di una partita. In pratica, Serra avrebbe potuto concederlo come no. In ogni caso, il suo fischio invalida qualsiasi cosa venuta dopo (nell'occasione, il gol di Messias). Il V.A.R., dunque, non è potuto intervenire nella circostanza, poiché l'episodio non rientra nella casistica stabilita dal protocollo.

La versione online del 'Corriere della Sera' ha anche detto come il regolamento preveda la possibilità di ripetere una gara per errore tecnico dell’arbitro. Però, purché vi sia l’ammissione da parte dello stesso direttore di gara dello sbaglio all’interno del rapporto di gara. In questo caso però pur trattandosi di un errore di interpretazione del gioco, l’arbitro poteva fischiare il fallo e quindi non ha violato il regolamento.

