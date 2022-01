Milan-Spezia 1-2, Pioli: “Colpe da dividere con Serra” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha masticato amaro al termine di Milan-Spezia a 'San Siro'. Le sue dichiarazioni del post-partita

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha masticato molto amaro al termine di Milan-Spezia, partita della 22^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 1-2 per gli ospiti. Con un finale rovente per via dell'errore incredibile dell'arbitro Marco Serra. Il quale, di fatto, ha privato i rossoneri di tre punti e del sorpasso in classifica ai danni dell'Inter.

"C'è rabbia, delusione, un po' di tutto - ha commentato Pioli al termine di Milan-Spezia -. Serata troppo negativa per noi, nel risultato. Ma in una serata del genere le responsabilità vanno divise equamente. Noi abbiamo segnato soltanto un gol, poco per le occasioni create, abbiamo concesso un gol quando avremmo potuto fare meglio".

"Poi però - ha aggiunto l'allenatore del Milan, le cui dichiarazioni sono state riportate, tra gli altri, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola -, c'è l'errore dell'arbitro che è stato evidente e che ha influito sul risultato finale. Dopo quell'episodio la squadra ha perso tutto ciò che si poteva perdere in lucidità e concentrazione. La partita l'avremmo vinta".

"L'arbitro ha chiesto scusa - ha proseguito Pioli dopo Milan-Spezia 1-2 -, dispiace per la persona. Ha capito subito, si è messo le mani nei capelli perché si è accorto subito di aver sbagliato. È andata così e c'è poco da fare. Ho provato a calmare i miei giocatori ma non ci sono riuscito. Sapevamo di aver subito un torto. Peccato. Le responsabilità sono nostre per il gol subito, ma vanno divise con la direzione arbitrale".

"Una partita persa così può e ci deve assolutamente stimolare - ancora Pioli dopo Milan-Spezia ed alla luce dei prossimi impegni in campionato contro Juventus e Inter -. Se quando vinciamo diciamo che la partita della svolta sarà la prossima, a maggior ragione dobbiamo dirlo dopo una serata del genere. Che è stata particolare, troppo negativa per noi, e ci deve dare ancora più attenzione e compattezza per le prossime gare".

Pioli, poi, ha precisato una cosa importante. "Non cercheremo assolutamente alibi, le nostre responsabilità ci sono. La squadra stava facendo di tutto per meritare la vittoria e lo stava dimostrando. Ora dobbiamo far vedere di avere quella maturità che va oltre a certe difficoltà. Dobbiamo dimostrare che si possono superare situazioni difficili per diventare ancora più forti". Milan, un centrocampista 'last minute'? Le ultime news di calciomercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI